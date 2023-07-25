— Нургазин — номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО «BSС». Посредством незаконного кредитования компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере. Будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде, Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда, — говорится в сообщении.

В аэропорту Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова — Куаныш Нургазин. Об этом сообщила Генеральная прокуратура. На протяжении 12 лет он скрывался в Литве, где получил статус беженца.Вернулся в страну, по заверению Генпрокуратуры, он добровольно. 24 июля после прохождения паспортного контроля задержан и водворён в следственный изолятор. Но уже на следующий день отправлен под домашний арест в связи c состоянием здоровья. В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство.