— Примерно к пяти часам утра я вышла поговорить по телефону на крыльцо, после чего меня не захотели запускать... Они очень грубо со мной начали общаться... Я пыталась пробежать через вход, после чего они начали применять силу. После этого начались неоднократные удары по моему лицу, в результате чего я падала головой об кафель на крыльце, меня начали швырять подальше от входа. Тот охранник, который начал меня бить, побежал за мной и уже там продолжил меня избивать. В конечном итоге завершил он всё ударом по моей голове ногой, пока я сидела на лестнице, — пишет пользователь Ainaz.

Об избиении написала пострадавшая в Instagram. Инцидент произошёл 11 июля в одном из баров города. По словам девушки, охранники пытались познакомиться с ней, но получили отказ.В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что личности подозреваемых установили. Ведётся досудебное расследование. Реакция жителей тоже не заставила себя долго ждать. В 2GIS люди оставляют десятки гневных отзывов, требуя бойкотировать заведение.