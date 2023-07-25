Качество и комфорт от «Q-SAV» — изготовление и продажа деревянных столов, стульев и лестниц в Уральске

Помимо производства корпусной мебели из дерева, компания реализует краски и лаки мирового бренда SAYERLACK итальянского производства.

Если вы затеяли ремонт или просто хотите обновить мебель в доме, на даче, в офисе, то за красивой и качественной деревянной мебелью вам в «Q-SAV». Компания занимается производством и реализацией деревянных стульев, столов, лестниц и различных элементов.

Широкий ассортимент и индивидуальный подход не оставит равнодушным каждого клиента. Компания принимает индивидуальные заказы для изготовления деревянной корпусной мебели.

К тому же, по желанию клиента, мебель могут покрасить в любой желаемый цвет, который подберут из двух тысяч оттенков.

Мы специализируемся на изготовлении различных деревянных стульев, столов и лестниц, которые добавят уюта и наполненности в ваш дом, офис или любое другое пространство.

— Сырьё привозим из России. Работаем с индивидуальными заказами. Срок изготовления 30 дней. Действует гибкая система скидок. Есть рассрочка от Kaspi и различные акции, — рассказал директор ТОО «Q-SAV» Василий Стансков.

Команда опытных дизайнеров и мастеров обязательно учитывает пожелания и предпочтения, чтобы создать мебель, идеально подходящую для вашего дизайна и стиля.

— Мы изготавливаем мебель высшего качества. Используем только экологически чистые материалы, такие как натуральное дерево высокой прочности и качества, чтобы обеспечить долгий срок службы мебели. У нас вы найдёте разнообразие стилей, форм и размеров деревянной мебели, от классических до современных дизайнов. Независимо от вашего вкуса и предпочтений, у нас есть идеальное решение для вас, — отметил Василий Стансков.

Ценовая политика предполагает наличие различных бюджетов, не вызывающих уступок в качестве. Мы предлагаем самые выгодные цены на рынке без компромиссов в отношении материалов и работы.

Мебель — это вложение на долгие годы. Будь это стулья, столы или лестница для дома или офисного помещения, мы гарантируем её безопасность и долгий срок службы.

Мебель изготавливается из ели, сосны, бука, ясеня и дуба. Действует бесплатная доставка и сборка мебели.

Отправляйтесь к нам прямо сейчас и станьте обладателем уникальной деревянной мебели по доступным ценам!

Мы ждем вас по адресу: Оракбаева 1/1А.

График работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 — обед.

Звоните нам по номерам: 8 (771) 849 87 56, 8 (747) 365 27 47.

Страница в Instagram: @qsav­_shop