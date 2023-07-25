— Во время розыска инспектор группы миграционной службы отдела полиции Бурлинского района на территории Актау (Мангистауская область — прим. автора) установил ранее выдворенного гражданина Узбекистана, который с августа 2022 года находился в розыске, — пояснили в ведомстве.

В июле этого года из ЗКО выдворили семерых граждан Узбекистана. Кроме того, их привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, сообщает пресс-служба департамента полиции ЗКО.Нарушителей миграционного законодательства выдворили через пункт пропуска «Тажен». Им закрыли въезд в Казахстан на пять лет.