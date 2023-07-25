при оплате через SMS и транспортной картой — 80 тенге,

при оплате наличными — 150 тенге,

при оплате картой школьника — 40 тенге.

Соответствующее постановление подписал глава района. С 20 августа на внутрирайонных автобусных маршрутах №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 212 и 215 будет действовать дифференцированный тариф на оплату проезда. Стоимость поездки составит:Проездные карты можно приобрести у водителей автобусов. Также в акимате района отметили, что можно оплатить через QR известного банка.