Около четырёх лет назад в Атырау начали реконструкцию на площади имени Мукашева (в народе именуемой Арбат) в жилом массиве Привокзальный. Планировалась, что на месте снесённых детских площадок и лавочек появится комфортная зона отдыха. А в центре Арбата обещали фонтан. Из-за последнего и застопорился доступный отдых для горожан. Ещё два года назад на отчётной встрече с населением теперь уже экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев говорил: «... там много работы по граниту, по ремонту фонтанной составляющей». Совсем недавно фонтан заработал. Правда, вялые струи не сильно обрадовали горожан, рассчитывающих на полноценное удовольствие в зной. В пресс-службе акима города сообщили, что фонтан «отремонтировали и подключили, в дальнейшем будут учитывать современную реконструкцию». Лина Ойлова