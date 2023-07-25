Экономить интернет призвал казахстанцев министр Мусин
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах правительства призвал экономить интернет, передаёт Informburo.kz.
— Понятно, что казахстанцы привыкли потреблять 15-20 гигабайт информации. Но давайте экономить. Давайте понимать, что мобильный интернет – он дорогой. Когда домой приходите – надо к Wi-Fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии, – сказал он.
По словам главы Минцифры, интернет – исчерпаемый ресурс, как и вода.
— Он исчерпаемый, потому что базовая станция подключает определённое количество мобильных устройств. Если свыше определённого количества мобильные устройства подключаются, то понятно, связь начинает деградировать. А чтобы вторую базовую станцию установить, нужны значительные инвестиции, – заключил Мусин.