Задержан и взят под арест бывший заместитель руководителя управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысу. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением при проведении ремонта на подъездной дороге к селу Малайсары Кербулакского района (ранее входил в Алматинскую область). Государству причинён ущерб на более 37 млн тенге. Проводится досудебное расследование. Седьмого марта талая вода затопила участок дороги Малайсары – Сарыозек. Спасатели тогда перевезли 50 человек. Дорога пришла в негодность. Прокурорская проверка выявила грубые нарушения закона при проведении ремонта на этом участке дороге.