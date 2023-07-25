ДТП произошло вечером 24 июля на улице Жангир хана, около АЗС «КазМунайГаз». По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что с места ДТП в городскую многопрофильную больницу неотложка доставила двух пострадавших.
— Вызов поступил в 18:50. Сообщалось о ДТП в микрорайоне Зачаганск. Мужчину 2002 года рождения и женщину 2004 года рождения обследовали, травматолог и нейрохирург оказали необходимую помощь. Пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение, — информировали в ведомстве.
В департаменте полиции ЗКО обещали прокомментировать аварию позже.