Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысу. Трагедия произошла в мае прошлого года. Согласно материалам дела, подсудимый в ходе ссоры произвёл два выстрела в шею мужчине из охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте. Рядом был его малолетний сын, который получил дробовое ранение в руки. Подсудимому предъявили обвинения по статьям 99 УК РК «Убийство способом, опасным для жизни других людей» и 287 УК РК «Незаконное хранение оружие». Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.