20 июля российский банк и оператор платёжной системы «Юнистрим» попал под санкции США. 24 июля СМИ России обратили внимание, что почта Казахстана и некоторые банки Узбекистана, Армении и Кыргызстана перестали работать с этой системой переводов. Информацию подтвердили в «Казпочте». С 21 июля приём и выдача средств через «Юнистрим» приостановлены. Ранее через «Юнистрим» можно было проводить деньги в 30 стран.