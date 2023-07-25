Актюбинские фермеры ездят в Россию за дешёвым дизелем
Фермеры Актюбинской области боятся разориться из-за удорожания льготного дизтоплива, передаёт телеканал КТК. В прошлый уборочный сезон они платили за литр солярки 154 тенге. Весной этого года цена выросла до 207. А на уборку и сенокос стоимость подняли ещё на 20%.
Повышение стоимости дизтоплива в министерстве энергетики ранее связывали с дорогими ГСМ в России. Объясняли: это делается для того, чтобы нашу дешевую солярку перестали вывозить в соседнее государство. Но сейчас, говорят фермеры, цена на дизель там намного ниже, чем в Казахстане. И даже с учётом расходов теперь уже нам самим выгодно заправляться у соседей.
– Там на заправках 40 рублей стоит солярка. И есть простая солярка, которая стоит 38 рублей. Теперь льготная солярка у их фермеров – 30 рублей, вы понимаете?! В моем понимании, льготная – это есть же проезд для жителей, 50% идёт, да, льготная? У нас как льготная? На заправку поедете, она стоит 290. Нам льготная 265. Это что такое?! — возмущён глава крестьянского хозяйства Мурат Акдаулетов.
Возмущения фермеров чиновники от сельского хозяйства вроде бы разделяют. Но говорят, не в их компетенции устанавливать тарифы.
– По поводу дорогого топлива мы писали письмо в министерство сельского хозяйства. Сегодня утром снова с ними связывались. Там уже поднимают этот вопрос. Должны рассмотреть проблему. Но, чем закончится, не знаем, — прокомментировал начальник отдела управления сельского хозяйства Актюбинской области Батырбек Шамилов.
Фермеры надеются, что в правительстве прислушаются и пересмотрят цены. А пока готовятся к поездке. Хотят закупить более доступную солярку в России.