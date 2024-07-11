Реконструкцию КНС-2 и КНС-3 завершают в Уральске. Оба объекта находятся в центре города, один расположен на улице Истай—Махамбета, второй на проспекте Абая. КНС-2 ввели в эксплуатацию примерно 60 лет назад.

По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, все проблемные вопросы по КНС они планируют закрыть в следующем году.

— По КНС-2 в прошлом году мы приняли решение сделать всё заново, и это было правильным решением. Благодаря этой КНС нам не будут страшны сильные дожди и талые воды. Теперь перегрузки и отключения воды не будет. Мы соединим между собой КНС-2 и КНС-3, чтобы они были взаимозаменяемые. В прошлом году начали строить, в этом году завершим. В эксплуатацию КНС-2 ввели в 1967 году. Она обслуживает 150 тысяч жителей нашего города.

По словам акима ЗКО, стоимость реконструкции КНС-2 составила 3,8 миллиарда тенге. В ней только оборудование стоит порядка 1,5 миллиарда тенге: насосы, дробилки, решетки.

— Проблема в том, что в КНС попадает мусор, здесь технически заложено, что это автоматически будет удаляться, — дополнил директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов.

Глава региона отметил, что реконструкция КНС-3 обошлась в 700 миллионов тенге. Также приступают к реконструкции КНС-18 по Шолохова, стоимость которой обошлась в 1,8 миллиарда тенге. Деньги выделяют из местного бюджета.