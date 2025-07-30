По данным РГП «Казгидромет», на севере и востоке области временами дождь и град. Ночью + 18 градусов. Ветер северный: 20 м/с.

В Атырауской области малооблачно. Днем на севере и востоке области дождь, град и гроза, +35 градусов тепла. Ночью +23 градуса. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Днем +25 градусов, ночью +19. На севере и востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер северный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит +38 градусов, ночью +25. Ветер северо-западный: 14 м/с.

Фото: pixabay.com