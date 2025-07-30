В связи с ремонтом на дороге с 17 июля до 1 августа ограничили движение. Альтернативный путь — объездная дорога, проходящая через посёлок Меловые горки.

Средний ремонт проводят на автомобильной дороге международного значения KAZ10 Актобе — Уральск — граница РФ на участке (с 254 по 262 км, Уральск — посёлок Подстепное). На русловом мосту через реку Урал обещали заменить деформационные швы.

В акимате Уральска сообщили график движения автобусов дачных маршрутов №23А, №23Д, №23Б и №24.