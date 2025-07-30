Из-за миграции жителей в город в селах сокращается число детей.

Сегодня в соцсети все чаще появляются объявления с приглашением для семей с детьми переехать в районы. Их размещают школы и акиматы Каргалинского, Мартукского, Алгинского, Байганинского, Мугалжарского и других районов. Многодетным семьям обещают жилье, работу, а учащихся собрать в школу.

В Мугалжарском районе в селе Кумсай приезжим с детьми обещают не только жилье и топливо, но и согым на зиму.

— У нас средняя школа, а учащихся 72, хотя, по нормативу должно быть 81. В 11 классе всего 1 ученик, в 10 классе их восемь. Если школу реорганизуют в основную, 9-летнюю, учащимся 10-11 классов придется учиться в других школах. Поэтому мы дали в соцсети объявление о том, что приглашаем к нам семьи с детьми. Находимся далековато, конечно, – в 100 километрах от районного центра – города Кандыагаш, но, для тех, кто хочет переехать в село, заниматься разведением скота, у нас очень хорошие условия. Жилье есть. Надо его только подремонтировать. Приезжим окажут материальную помощь, дадут топливо – дома у нас с печным отоплением, обещаем дать согым. Рабочие места есть, в том числе и в школе. Нужны учителя физики, математики, химии. У нас в основном коренные жители. Выпускники уходят, а вновь поступающих в школу мало, поэтому численность детей в школе снижается из года в год, — говорит директор Кумсайской средней школы Шамшат Байбулова.

«Поможем с жильем, у нас хорошие возможности для содержания подсобного хозяйства. Дорога от райцентра занимает всего 40 минут. Район наш экологически чистый», — пишет в своем объявлении Шевченковская основная школа Мартукского района.

В том же районе не хватает детей и в селе Борте. Пожелавшим переехать там обещают помочь не только с жильем – оказать материальную помощь. Трудоустроиться можно в крестьянских хозяйствах, а так же в школе. Нужны учителя физики, биологии, социальный педагог, психолог, замдиректора по воспитательной работе. В ближайшее время дома в Борте подключат к газу.

Ждут семьи с детьми и в поселке Талдысай Алгинского района. Он всего в 55 километрах от областного центра, но число учащихся тоже сокращается.

«У нас можно заниматься животноводством, птицеводством, земля плодородная», — говорится в объявлении с приглашением новых жителей.

По данным управления образования Актюбинской области, число детей школьного возраста растет из года в год, но за счет города. В селах их все меньше. В этом году за парты сядут почти 190 тысяч учащихся, из них 115 тысяч в Актобе. В 80 сельских школах не могут набрать необходимый для норматива контингент. Такая ситуация в 41 средней, в 38 основной и одной начальной школе.

Фарида ЗАРИП