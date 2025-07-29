По данным РГП «Казгидромет», на западе и юге области временами дождь и град. Ночью + 21 градус. Ветер северный: 14 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Днем на севере, востоке и юге области дождь и гроза, +34 градуса тепла. Ночью +23 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Днем +27 градусов, ночью +19. На севере и востоке области дождь и гроза. Ветер северный: 18 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит +33 градуса, ночью +23. Ветер северо-западный: 20 м/с.

