Школам ЗКО хотят присвоить новые названия

Сегодня, 12 марта, состоялась очередная сессия областного маслихата. Одним из рассматриваемых вопросов стало присвоение наименований и переименование некоторых организаций образования ЗКО. Так, по словам руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Куанышбека Мухангалиева, на рассмотрение республиканской ономастической комиссии предложены следующие наименования:
Таким образом СОШ №3 города Уральск рекомендовано имя ветерана ВОВ, первого профессионального военного генерал-майора казаха Шакира Жексенбаева.
Школе высшего спортивного мастерства предложено имя чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Казахстана Аскара Шайхиева.
СОШ поселка Егиндиколь Каратобинского района - имя заслуженного деятеля культуры Казахской ССР, лауреата международной премии «Алаш» Курмангазы Караманулы.
СОШ поселка Коктерек Казталовского района - имя заслуженного педагога Казахской ССР, просветителя Сакыпа Акпаева.
Западно-Казахстанская областная специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий для одаренных детей - имя ученого, известного математика Орымбека Жаутикова.
СОШ поселка Социализм Теректинского района - название «Средняя общеобразовательная школа «Кемер».
Куанышбек Мухангалиев подчеркнул, что присвоение названий объектам образования не несет какой-либо нагрузки на бюджет.