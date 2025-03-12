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Социум

Школам ЗКО хотят присвоить новые названия

Присвоение названий объектам образования не несет какой-либо нагрузки на бюджет, уверили в управлении культуры.
Арайлым Усербаева
Школам ЗКО хотят присвоить новые названия

Сегодня, 12 марта, состоялась очередная сессия областного маслихата. Одним из рассматриваемых вопросов стало присвоение наименований и переименование некоторых организаций образования ЗКО. Так, по словам руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Куанышбека Мухангалиева, на рассмотрение республиканской ономастической комиссии предложены следующие наименования:

Таким образом СОШ №3 города Уральск рекомендовано имя ветерана ВОВ, первого профессионального военного генерал-майора казаха Шакира Жексенбаева. 

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Школе высшего спортивного мастерства предложено имя чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Казахстана Аскара Шайхиева. 

СОШ поселка Егиндиколь Каратобинского района - имя заслуженного деятеля культуры Казахской ССР, лауреата международной премии «Алаш» Курмангазы Караманулы.

СОШ поселка Коктерек Казталовского района - имя заслуженного педагога Казахской ССР, просветителя Сакыпа Акпаева.

Западно-Казахстанская областная специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий для одаренных детей - имя ученого, известного математика Орымбека Жаутикова. 

СОШ поселка Социализм Теректинского района - название «Средняя общеобразовательная школа «Кемер». 

Куанышбек Мухангалиев подчеркнул, что присвоение названий объектам образования не несет какой-либо нагрузки на бюджет.

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