Школам ЗКО хотят присвоить новые названия

Присвоение названий объектам образования не несет какой-либо нагрузки на бюджет, уверили в управлении культуры.

Сегодня, 12 марта, состоялась очередная сессия областного маслихата. Одним из рассматриваемых вопросов стало присвоение наименований и переименование некоторых организаций образования ЗКО. Так, по словам руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Куанышбека Мухангалиева, на рассмотрение республиканской ономастической комиссии предложены следующие наименования:

Таким образом СОШ №3 города Уральск рекомендовано имя ветерана ВОВ, первого профессионального военного генерал-майора казаха Шакира Жексенбаева.

Школе высшего спортивного мастерства предложено имя чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Казахстана Аскара Шайхиева.

СОШ поселка Егиндиколь Каратобинского района - имя заслуженного деятеля культуры Казахской ССР, лауреата международной премии «Алаш» Курмангазы Караманулы.

СОШ поселка Коктерек Казталовского района - имя заслуженного педагога Казахской ССР, просветителя Сакыпа Акпаева.

Западно-Казахстанская областная специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий для одаренных детей - имя ученого, известного математика Орымбека Жаутикова.

СОШ поселка Социализм Теректинского района - название «Средняя общеобразовательная школа «Кемер».

Куанышбек Мухангалиев подчеркнул, что присвоение названий объектам образования не несет какой-либо нагрузки на бюджет.