Иллюстративное фото из архива «МГ» Руководитель управления культуры, развития языков и архивного дело ЗКО Сайран Дуйсенов во время сессии маслихата сообщил, что в селе Новопавловка Теректинского района был проведен опрос среди жителей. В нём приняли участие 400 сельчан, 73% из которых проголосовали за переименование населённого пункта. Также в селе провели собрание, на котором это решение поддержали единогласно. Таким образом, решением областной ономастической комиссии, Новопавловский сельский округ и село Новопавловка будет переименовано в Кумаксайский сельский округ и село Кумаксай. Кроме этого, новые названия присуждены и образовательным учреждениям. Так, Жангалинский колледж отныне будет нести имя Сейткали Мендешева, а Александровский комплекс школа-ясли будет называться школа-ясли «Достык». Школа-ясли в селе Чеботарёва переименована в школа-ясли имени Курмангазы, а Кировская средняя школа — в среднюю школу Болашак, средняя школа Подхоз — в среднюю школу Жалын. Кармановский комплекс школа-ясли-детский сад Жангалинского района теперь будет называться именем Динмухамеда Кунаева. По словам Дуйсенова, переименование населённых пунктов и образовательных учреждений не требует выделения средств из бюджета.