Фото из архива «МГ» Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 22-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста на улице Жангир хана, возле спортивной базы «Динамо». Тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу Уральска. Ведётся досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.