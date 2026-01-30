Кадровые перестановки проходят на фоне изменений в структуре и работе фонда.

В правлении Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) произошли кадровые изменения: назначены ещё несколько руководителей, сообщили в пресс‑службе фонда.

Бахытжан Абдуллаев назначен заместителем председателя правления ФСМС. Он долгие годы работал в сфере здравоохранения, начиная трудовой путь санитаром и акушером в городской больнице № 1 города Астана, затем работал врачом‑трансфузиологом и хирургом, а также занимал должность заместителя главного врача. С 2023 года Абдуллаев работал заместителем руководителя управления здравоохранения в Шымкенте.

Также заместителем председателя правления стала Индира Ерденова. Она имеет многолетний опыт в системе Министерства финансов Казахстана, где проходила путь от главного эксперта до руководящих должностей в департаменте внутренних закупок и активов. До назначения Ерденова занимала пост директора департамента цифровизации Комитета государственных доходов.

Ранее, на прошлой неделе, в ФСМС уже были назначены другие руководящие лица: председателем правления стал Гульмира Сабденбек, а её первым заместителем — Айдар Мекебеков.

Кадровые перестановки проходят на фоне изменений в структуре и работе фонда, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования и качества обслуживания граждан.