Мошенница предлагала абитуриентам гарантировать высокий балл на ЕНТ по цене 7 000 тенге за один балл.

В Актобе вынесено решение по делу учительницы, предлагавшей высокие баллы на ЕНТ за деньги, сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд № 2 города Актобе, женщина работала педагогом и предлагала абитуриентам гарантировать высокий балл на ЕНТ по цене 7 000 тенге за один балл.

Для достижения, например, 80 баллов каждый из потерпевших должен был заплатить по 560 тыс. тенге, которые подсудимая потратила на личные нужды.

— В результате преступных действий подсудимой каждому потерпевшему причинён материальный ущерб в размере 560 тыс. тенге, — отметили в суде.

На судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Её вина также подтверждается показаниями потерпевших, банковскими выписками и другими доказательствами.

Суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

По приговору учительница признана виновной по п. 3 ч. 3 ст. 190 УК РК («мошенничество, совершённое в отношении двух или более лиц»). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года и 6 месяцев и лишения права заниматься педагогической деятельностью на 3 года.

На основании закона об амнистии в связи с 30‑летием Конституции срок неотбытой части наказания был сокращён на треть — до 2 лет и 4 месяцев ограничения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу