Злоумышленники связывались с курьерами через мобильные приложения такси и под предлогом доставки сотовых телефонов входили к ним в доверие.

В Уральске полицейские раскрыли серию мошенничеств, связанных с услугами курьерской доставки.

Как сообщили в полиции, злоумышленники связывались с курьерами через мобильные приложения такси и под предлогом доставки сотовых телефонов входили к ним в доверие. Они просили забрать телефон по одному адресу и отвезти его по другому, обещая оплатить услугу после прибытия.

Кроме того, подозреваемые уверяли, что при передаче товара рассчитаются в двойном размере. Доверившись этим обещаниям, курьеры оплачивали стоимость телефона из собственных средств.

Однако по указанному адресу получатель не выходил на связь, а контактный номер оказывался отключённым. Таким образом мошенники завладевали деньгами курьеров.

Полицейские установили, что подобным способом было совершено несколько эпизодов мошенничества. Подозреваемые задержаны, в настоящее время проводятся следственные действия. Досудебное расследование продолжается.