Только за 2025 год травматологической службой страны медпомощь получили более 3 млн человек на уровне ПМСП, травмпунктов.

По информации министерства здравоохранения РК, в 2025 году в стране выполнено около 20 тысяч операций по замене суставов, из них почти 19 тысяч - первичные. За последние пять лет объём эндопротезирования вырос почти на 50%,что напрямую говорит о росте доступности высокотехнологичной ортопедической помощи для населения.

Сохраняется и устойчивый объём высокотехнологичной медицинской помощи. В 2025 году выполнено более 1,5 тысячи ВТМП, включая:

• свыше 300 операций на позвоночнике,

• более 1 000 ревизионных эндопротезирований,

• более 4,5 тысячи артроскопических операций на крупных суставах.

Все эти вмешательства требуют высокой квалификации специалистов, современного оборудования и строгого соблюдения клинических стандартов и выполняются бесплатно в рамках ОСМС и ГОБМП.

Ключевая нагрузка традиционно сосредоточена в ведущих профильных центрах страны, включая Национальный научный центр травматологии и ортопедии.

Параллельно медицина развивается технологически. В клиническую практику поэтапно внедряются:

• навигационные системы в хирургии позвоночника,

• роботизированные технологии в эндопротезировании,

• клеточные методы при дегенеративных заболеваниях суставов,

• 3D-индивидуальные импланты для сложных реконструкций.

Одновременно усиливается региональная травматологическая служба. За последний год открыты новые травматологические отделения и пункты, начато формирование региональных центров. Только в 2025 году специалисты ННЦТО провели более 200 онлайн-консультаций и обучающих мероприятий для врачей из регионов.

Это системная и последовательная работа, цель которой сделать сложную и дорогостоящую травматолого-ортопедическую помощь доступной не только в республиканских центрах, но и ближе к месту проживания пациентов.