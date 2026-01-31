Актриса скончалась после непродолжительной болезни.

30 января в Лос-Анджелесе на 72-м году жизни после короткой болезни ушла из жизни канадо-американская актриса Кэтрин О’Хара, наиболее известная по роли мамы Кевина в фильмах «Один дома» и эксцентричной Моиры Роуз в популярном сериале «Schitt’s Creek». Об этом со ссылкой на менеджера актрисы сообщило издание Variety.

О’Хара прославилась благодаря долгой и яркой карьере в кино и на телевидении, которая длилась более пяти десятилетий. Она начинала в комедийном шоу Second City Television и вскоре стала одной из самых узнаваемых комедийных актрис Голливуда. Помимо «Один дома» и «Schitt’s Creek», в её фильмографии — роли в «Битлджусе», «Победителях шоу» и других заметных проектах.

За образ Моиры Роуз О’Хара получила несколько престижных наград, включая Эмми, а её работа в кино и сериалах завоевала признание критиков и зрителей по всему миру.