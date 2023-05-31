– Я был впечатлён вашими проектами, за которыми стоит ваша нелегкая работа. Сегодня создаются все условия для всестороннего обучения и развития молодежи. Сфере образования в нашем регионе уделяется особое внимание. Ежегодно вводятся в строй новые учебные заведения, только в этом году строятся 27 новых школ, укрепляется материально-техническая база. Развитие образования, улучшение материальной базы школ по возможности мы будем проводить и дальше. Государство делает все возможное, чтобы раскрыть талант каждого, поддерживает молодых людей, пытающихся развить свои знания, творческий и спортивный потенциал. Я верю, что вы станете фундаментом нашей независимой страны и потратите свои усилия на ее благо. Мы возлагаем на вас большие надежды, – сказал Нариман Турегалиев.

Ученики младших и старших классов встречали главу региона показательными выступлениями. Тут были и победители в спортивных соревнованиях и чемпионатах по боксу, борьбе, шахматам, армрестлингу, а также лучшие в музыкальной и научной сферах. Уникальные проекты продемонстрировали ученики старших классов в области информационных систем, экологической науки, астрономии. Цель научной работы ученицы школы-интерната им. С.Сейфуллина Аружан Мурзагали исторические и культурные объекты городища Жайык. Она провела исследование, которое имеет научное значение для дальнейшего изучения средневековых городов. Также она выяснила, что в нашей области есть еще несколько старинных городищ в Жакпактале и Казталовке. А ученик 11 класса школы-лицея имени М.Маметовой №27 Алдияр Насыров разработал теплицу, при помощи которой можно очистить атмосферу Марса, и выращивать на красной планете растения. Девятиклассница СОШ №47 Камила Канапия смогла при помощи специального синтетического стимулятора роста вырастить очень красивое теплолюбивое дерево катальпа, произрастающее в Китае. Теперь его можно использовать для озеленения в нашем регионе. Нариман Турегалиев внимательно выслушал каждого ученика и оценил их выступления, а также поздравил их с высокими достижениями.Собравшаяся на форум молодежь является гордостью учебных заведений города и районов области. В связи с чем, аким области Нариман Турегалиев вручил призерам республиканских и международных конкурсов и олимпиад дипломы, медали и денежные сертификаты.