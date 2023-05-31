По данным «Казгидромета», во все регионы Казахстана лето придёт по календарю.  Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +21..+23 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +34..+36 градусов, ночью +23..+24 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +35..+37 градусов. Ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 7 метров в секунду
