– Поздравляю граждан Республики Казахстан с Международным днём защиты детей! Дети – будущее нашей страны. Мы должны заботиться о них. Создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения всегда будет в приоритете государства. Желаю всем крепкого здоровья и успехов, – написал президент.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев в своём TДень защиты детей учреждён в 1949 году в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Этот день призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. По данным Бюро национальной статистики, сейчас в Казахстане проживают более 6,1 млн детей. Из них свыше 51% – мальчики, чуть более 48% – девочки.