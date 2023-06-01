— Кроме того, принимаются меры по выявлению лиц, причастных к совершению таких преступлений, в том числе по нейтрализации и пресечению деятельности так называемых «call-центров». В результате принятых мер количество телефонных мошенничеств, связанных с использованием IP-телефонии, снизилось в два раза, — сообщили в Polisia.kz.

Не нужно безоговорочно верить незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов. Бросьте трубку и сами позвоните в то ведомство или компанию, откуда вам якобы звонят.

Если звонящие к вам обращаются по имени и отчеству и знают ваш адрес проживания, это не означает, что эти люди являются официальными лицами. Эти данные можно получить разными способами.

Если звонит близкий человек с незнакомого номера и говорит, что попал в беду, просит перевести ему деньги, завершите разговор и перезвоните ему.

Никогда и никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты своей банковской карты, срок действия карты, CVC/CVV-код, кодовое слово и остаток денежных средств.

Не звоните на номера, указанные в подозрительных SMS, не переводите деньги незнакомцам и не переходите по ссылкам.

В 2022 году правоохранители выявили 3 600 телефонных мошенничеств с использованием технологии подмены номера (на специальных сайтах аферисты приобретают возможность совершать звонки с других номеров. Это могут быть как реальные короткие номера банков, так и номера любого жителя страны). МВД совместно с Минцифры и операторами Ксеll, «КаР-Тел», Altel, Теle2 настроили систему, позволяющую распознавать и блокировать звонки на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик. С начала года заблокировали более 15 миллионов таких звонков.В случае, если вы столкнулись с подобными ситуациями, обращайтесь в «102» либо в ближайший отдел полиции.