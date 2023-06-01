Мопед столкнулся с легковушкой. В ЗКО два человека погибли в жутком ДТП Иллюстративное фото из архива «МГ» Смертельное ДТП произошло 31 мая на пересечении улиц Джангильдина и Кунаева. Столкнулись Toyota и мопед. За рулём последнего был 16-летний подросток. Он скончался на место аварии. В Polisia.kz сообщили, что начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Правоохранители напомнили, что водители мопедов должны двигаться по велосипедной дорожке, при её отсутствии — по правому краю проезжей части дороги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.