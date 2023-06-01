на юге страны — ночью до +20+27 градусов, днём — до +35+44 градусов;

на севере, в центре — ночью до +17+25 градусов, днём — до +33+41 градусов;

на юго-востоке — ночью до +20+25 градусов, днём — до +34+39 градусов;

на востоке страны — ночью до +15+23 градусов, днём — до +33+38 градусов;

на западе страны — ночью до +13+20 градусов, днём — до +25+33 градусов.

на западе и юго-востоке страны — ночью до +16+26 градусов, днём — до +31+40 градусов;

в северных, центральных и восточных регионах — ночью до +11+21 градусов, днём —до +26+36 градусов;

на юге — ночью до +18+25 градусов, днём — до +32+42 градусов.

Синоптики «Казгидромета» дали прогноз погоды на июнь. В начале первого месяца лета в Казахстане ожидается жара:Во второй и третьей декадах июня жаркие дни будут сменятся прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей. Ожидается колебание температуры воздуха:В июне средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики. Количество осадков прогнозируется меньше нормы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.