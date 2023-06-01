в возрастной категории 7+ лучшим исполнителем признана Айша Олжабай

в возрастной категории 11+ гран при удостоился Тимур Кириллов.

Более 100 юных жителей района состязались за звание «Самый лучший!». Таланты детей качественное жюри в составе звезд казахстанской эстрады - Айжан Нурмагамбетовой, Марселя Алсеитова, Бека Оразбекова, Игоря Благодарного, Асета Ашмакын (группа Inki) оценивало по пяти категориям. Самым лучшим танцевальным коллективом в в возрастной категории 7+ стал дуэт «Насима и Раяна». Самым лучшим танцевальным коллективом в возрастной категории 11+ стала группа « Ай Жулдыз». В сольной программе лучшим признан танец «лезгинка» в исполнении Мустафы Абдуллаева. В песенном конкурсе решение жюри сформировано следующим образом:Приз зрительских симпатий путем интернет — голосования получила Рамина Абдулахатова. Специальный приз акима Жетысуского района получил танцевальный коллектив «Найори». Именного приза лагеря «Жас урпак» удостоен юный певец Асыл Мукашев. Все участники творческого фестиваля «Ты - звезда!» получили дипломы и призы от спонсоров. Специальными гостями праздника стали Беркут и Аиша, которые открыли конкурс и подарили участникам хорошее настроение. После определения победителей и вручения призов, в завершение конкурса Марсель исполнил свои хиты.