Сколько будет длиться следующий учебный год, эксперты решат в течение месяца
По словам министра просвещения, родители имеют право высказывать своё мнение, но «экспертам виднее», передаёт Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Решение о продолжительности следующего учебного года экспертное сообщество примет в течение месяца, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.
— Мы должны принимать решение и уважать мнение экспертов, потому что экспертам всё-таки виднее. Это мировая практика. Конечно, выражать своё мнение имеет право каждый, но когда стоит вопрос о качестве образования, знаниях наших учащихся, я считаю, нужно прислушиваться к мнению (экспертов – прим. автора), каким бы оно не было, понравится оно или нет, но, в первую очередь, это должно быть полезно и эффективно для наших детей. Дождёмся ответа и утвердим то, что примет экспертное сообщество, – сказал министр.
Он добавил, что после с решением нужно ознакомить общество, чтобы убедить в его правильности всех остальных.
— Может быть, общество придёт к одному мнению. Нельзя игнорировать мнение всего общества, но мы должны прийти к консенсусу. Сказать, что все родители против, – наверное, это неправда. Мы должны посмотреть, кто, сколько, и прислушаться к мнению большинства. Я ожидаю, что в течение двух недель, в крайнем случае – в течение месяца решение должно быть принято, – сказал Гани Бейсембаев.
Проект приказа об окончании учебного года 31 мая был опубликован в феврале и вызвал бурные обсуждения среди родителей. Несмотря на общественный резонанс, документ приняли. Некоторые школы, завершив учебную программу как годами ранее, после 25 мая проводили тематические и развлекательные уроки. Тогда в Минпросвете угрожали учителям дисциплинарной ответственностью.
