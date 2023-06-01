— Ранее все граждане посредством 1406 могли получить бесплатную консультацию по интересующим вопросам по системе медстрахования, оставлять обращения и жалобы в части получения медицинской помощи. Теперь данные услуги будут оказывать операторы контакт-центра 1414, где более широкий штат операторов и предусмотрены технические возможности для приёма большего потока звонков, что сократит время ожидания ответа для абонентов с нескольких минут до менее одной минуты, — рассказал директор алматинского филиала фонда Тлеухан Абилдаев.

C первого июня казахстанцы для получения консультации по вопросам обязательного социального медицинского страхования могут звонить в 1414 (с 9 до 20 часов). Ранее эту функцию выполнял call-центр 1406 при ФСМС.При этом казахстанцы всё так же могут пользоваться обращениями через приложение Qoldau 24/7, сайт fms.kz или @SaqtandyrýBot в Telegram.