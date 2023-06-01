— И всякий раз сбор сопровождается нарушением общественного порядка, покоя граждан. К примеру, только за минувший вечер в полицию поступило пять сигналов о нарушении тишины на Арбате. В полицию для принятия мер доставили 18 мопедистов. Их привлекли к ответственности по статьям 437 и 615 КоАП (нарушение тишины и ПДД), — рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Полицейские проводят отработку на алматинском Арбате. На шум регулярно жалуются жители ближайших домов. Пешеходная зона стала не только излюбленным местом отдыха горожан, но и точкой сбора водителей мопедов.За пять дней с Арбата в управление полиции района доставили 63 водителей мопедов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.