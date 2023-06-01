Только за один вечер в полицию поступило пять сигналов о нарушении тишины на «Арбате». Водитель скутера погиб в ДТП в Актобе Иллюстративное фото из архива «МГ» Полицейские проводят отработку на алматинском Арбате. На шум регулярно жалуются жители ближайших домов. Пешеходная зона стала не только излюбленным местом отдыха горожан, но и точкой сбора водителей мопедов.
— И всякий раз сбор сопровождается нарушением общественного порядка, покоя граждан. К примеру, только за минувший вечер в полицию поступило пять сигналов о нарушении тишины на Арбате. В полицию для принятия мер доставили 18 мопедистов. Их привлекли к ответственности по статьям 437 и 615 КоАП (нарушение тишины и ПДД), — рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
За пять дней с Арбата в управление полиции района доставили 63 водителей мопедов.