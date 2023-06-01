Иллюстративное фото из архива «МГ» Смертельное ДТП произошло первого июня на 594-м километре трассы Самара — Шымкент. 27-летний водитель Lada Largus допустил столкновение с грузовой DAF. В результате аварии трое пассажиров Lada скончались на месте происшествия. Ещё четверо с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.