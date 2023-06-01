Первый этап травли гнуса завершился 13 мая, сейчас специалисты приступили ко второму, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Сегодня, первого июня, в городском акимате прошло заседание общественного совета, главной темой которого стала борьба с гнусом. Дезинсекцию проводит ТОО «Магтоксин», компания выиграла тендер на три года. В этом году на травлю гнуса выделено чуть более 100 миллионов тенге(для сравнения, в 2021 году — 93 млн тенге, в 2022 году — 97 млн тенге). Всего планируют обработать 13 тысяч гектаров. Дезинсекция проводится в два этапа. На первом этапе — против личиночной стадии гнуса, на втором этапе — по окрылённой стадии комаров.
По словам заместителя директора ТОО «Магтоксин» Данияра Базарбаева, первый этап проводился с шестого апреля по 13 мая, объём выполненных работ — две тысячи гектаров. Работы проводились вручную, применялся моторно-ранцевый опрыскиватель. На этом этапе использовался препарат «Бактицид».
– Территории обработок — это разливы рек Урал, Чаган, Деркул, Кушум, временные водоёмы, талые воды, грунтовые воды, которые скопились в низинах, лощинах, лужах. Второй этап — противоимагинальные обработки лесной зоны, к работам мы приступили с 13 мая. Противогнусовые истребительные мероприятия проводятся в Уральске (парковые зоны, Ханская и Перевалочная рощи, поймы рек, лесополосы), в населённых пунктах его пригородной зоны — это посёлки Круглоозёрное Серебряково, Меловые горки, Желаево, Жаик-2, Рыбцех, Моштаково, Деркул Коминтерн, a также некоторых населённых пунктах района Байтерек (Асан, Плодоовщной, Мичурино, Макарово, Зелёное, Жамбыл) и Теректинского района (Подстепное), близко расположённых к городу, — говорит Данияр Базарбаев.
Он также отметил, что каждую пятницу перед выходными специалисты проводят обработку городского парка культуры и отдыха и другие скверы. Основной принцип работы — это обработка зелёных насаждений в городе и вокруг него. Таким образом введётся травля комаров, которые прячутся именно в кустах и зарослях. Что касается мошкары, то по словам Базарбаева, эти однодневные насекомые не прячутся в зелени и летают в воздухе. Из-за этого бороться с ними сложнее.
– Обработка ведётся ежедневно. Сначала обследуется территория на наличие гнуса, далее в ночное время ведётся травля, после чего следует контрольное обследование. Сложность заключается в том, что комары обитают в радиусе 35 километров от города. Мы обрабатываем лишь вокруг города, дачные общества, хотя территорию дач мы не обязаны обрабатывать. Что касается бюджета, то в Уральске самый маленький бюджет, в других областях на травлю гнуса выделяется намного больше средств, — подчеркнул Данияр Базарбаев.
Препарат для обработки производится в России и стоит около 15 тысяч тенге за литр. Подрядчик говорит, что можно было бы покупать и немецкие, французские препараты, от которых эффекта была бы лучше. Однако литр такого препарата стоит от 50 тысяч и выше и предприятию они не по карману. Площадь подлежащей обработке составляет 13 тысяч гектаров.
Участники заседания пришли к выводу, что этой территории мало, так же как и выделяемых средств. Однако в следующем году прежде чем увеличивать площадь обрабатываемой территории и выделяемых денег, необходимо провести анализ эффективности.
А пока горожане вынуждены бороться с комарами и мошкарой самостоятельно с помощью специальных аэрозолей, мазей и спреев. Больше всех страдают дети, ведь часто укусы насекомых провоцируют у них аллергическую реакцию.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!