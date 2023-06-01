Педагоги обучались в вузе Актобе и ехали за дипломами, передаёт портал «Мой ГОРОД».  ДТП с тремя трупами в Актобе: в машине находились учителя из ЗКО Скриншот с видео Трагедия произошла первого июня на трассе Самара — Шымкент. 27-летний водитель Lada Largus столкнулся с грузовой DAF. В результате аварии трое пассажиров Lada скончались на месте происшествия. Ещё четверо с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Как выяснилось, в Lada Largus находились педагоги из ЗКО, трое из которых работали в школах Уральска. По информации городского отдела образования, одна из погибших работала педагогом-дефектологом в СОШ №47. Ещё двое работали в СОШ №5 и №9, они живы, но находятся в тяжёлом состоянии в Кабдинской районной больнице. Ещё одна пострадавшая работала сурдопедагогом в городском коррекционном кабинете. По предварительным данным, врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Оказалось, что педагоги заочно обучались в вузе Актобе и ехали за дипломами. На работе они взяли отпуск за свой счёт. Были ли ещё в салоне авто педагоги, пообещали позже сообщить в управлении образования ЗКО. Иные подробности трагедии выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.