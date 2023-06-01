— Официальные праздники День матери и День отца, отмечаемые во многих странах мира для популиризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в нашей стране, — отметили в МИОР.

Перечень праздничных дней в Казахстане пополнился Днём матери и Днём отца. Об этом сообщили в министерстве информации и общественного развития. Соответствующий документ подписал глава правительства.День матери будет отмечаться во второе воскресенье мая, а День отца – в третье воскресенье июня. В этом году последний выпадает на 18 июня.