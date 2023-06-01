— Поводов для беспокойства нет и причиной чёрного оттенка моря явилось разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление дна моря, обусловленное многолетними природными явлениями такие как обмеление и застой воды, — пояснили в ведомстве.

Кадр с видео Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что на побережье четвёртого микрорайона вода в Каспийском море окрасилась в чёрный цвет. В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что берег осмотрели специалисты областного департамента.Берег обещают очистить от ила и других загрязнений.