— Подготовка к конкурсу шла около месяца. Детей готовили к выходу на сцену, обучали дефиле и позированию. Представлены интересные номинации. Помимо двойняшек участвуют двойники, самые трендовые образы собраны на этой сцене, — сказала Кенжегуль Ахметова.

— Девочкам шесть лет, они в этом году пойдут в первый класс. В свободное время занимаются классическими танцами. Когда они узнали о конкурсе, то сразу обрадовались. Образы нам придумали стилисты проекта. На сцене дочери не впервой, поэтому у них нет стеснения, — рассказа мама девочек.

— Мы окончили первый класс, дочка занимается танцами, сын играет в шахматы. Когда я рассказала детям о конкурсе, они не совсем поняли, о чём я, пока не сходили на первую репетицию. Это новые эмоции и впечатления для детей, — рассказала мама двойняшек.

Фото Темирлана Имангалиева Дети дефилировали в нарядах, которые им предоставили детские магазины. На одной сцене с моделями выступили танцевальные ансамбли. Атмосфера на фестивале была праздничной.Фото Темирлана Имангалиева Заместитель директора дома культуры и молодёжи Кенжегуль Ахметова рассказала, что такое мероприятие проводится первый раз и весь интерес заключается в конкурсантах.Фото Темирлана Имангалиева В конкурсе участвовали дети от четырёх до двенадцати лет. Двойняшки Аяжан и Асылжан узнали о конкурсе от знакомых и их мама решила не упускать шанс.Фото Темирлана Имангалиева Мама Арины и Артёма о мероприятии узнала в Instagram.Фото Темирлана Имангалиева Мама Амиры рассказала, что её дочка сегодня в образе Wednesday Addams. Девочке шесть лет, она занимается танцами. Участвовать в конкурсе их пригласила модельная школа, которую посещает Амира. По словам матери, её дочь всегда принимает участие на подобных мероприятиях. Совсем недавно они заняла пятое место в конкурсе красоты.Фото Темирлана ИмангалиеваФото Темирлана Имангалиева