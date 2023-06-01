Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 31 мая в 9:25 на пульт оператора 102 поступило сообщение заложенное бомбе в ТРЦ «Орал», расположенном на проспекте Абулхаир хана. Силовики оцепили район и эвакуировали людей. Были привлечены сапёры, которые подозрительных предметов не нашли. В ведомстве отметили, что с начала года на территории ЗКО зарегистрировано три аналогичных случая. По одному из них ведётся досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.