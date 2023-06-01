Женщина работала сурдопедагогом в коррекционном кабинете, передаёт портал «Мой ГОРОД». ДТП с тремя погибшими в Актобе: в авто находились учителя из ЗКО Скриншот с видео Смертельное ДТП произошло утром первого июня на трассе Самара — Шымкент в районе Кобды. Lada Largus, ехавший из Уральска в Актобе, столкнулся с грузовой DAF. В результате три пассажира скончались на месте происшествия, четверых доставили в больницу Кобды. Как оказалось, в машине ехали педагоги из Уральска, точное их количество пока неизвестно. Один педагог скончалась на месте. Позже в больнице скончалась 27- летняя женщина. По данным управления здравоохранения Актюбинской области, у неё была сочетанная травма, ушиб головного мозга, перелом ребра, вывих головки бедра, массивное кровоизлияние. Стоит отметить, что покойная работала сурдопедагогом в коррекционном кабинете Уральска. В Кобдинскую центральную районную больницу также привезли 27-летнего водителя Lada Largus. У него сотрясение головного мозга, ушиб плеча и перелом надколенника. Среди пострадавших ещё две женщины. Одной 46 лет, у неё сотрясение мозга, перелом плеча. Второй 27 лет, у неё тоже сотрясение мозга, перелом предплечья. Больных решено перевезти в Актобе в больницу скорой медицинской помощи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП