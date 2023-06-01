Фото представлено пресс-службой ДП ЗКО Авария произошла первого июня в 16:40 в районе Свистун горы. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 58-летний водитель маршрутного автобуса Golden dragon сообщением Уральск — Жангала наехал на стоящий «УАЗ». За рулем последнего находился гражданин Узбекистана. После столкновения обе машины съехали в кювет. В результате аварии в травмпункт городской многопрофильной больницы доставили водителя «УАЗа». Ему выставлен первоначальный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, закрытый перелом рёбер. По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.