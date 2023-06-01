Водителя «УАЗ» доставили в больницу, передаёт портал «Мой ГОРОД». Пассажирский автобус съехал в кювет после столкновения с УАЗом в Уральске Фото представлено пресс-службой ДП ЗКО Авария произошла первого июня в 16:40 в районе Свистун горы. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 58-летний водитель маршрутного автобуса Golden dragon сообщением Уральск — Жангала наехал на стоящий «УАЗ». За рулем последнего находился гражданин Узбекистана. После столкновения обе машины съехали в кювет. В результате аварии в травмпункт городской многопрофильной больницы доставили водителя «УАЗа». Ему выставлен первоначальный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, закрытый перелом рёбер. По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.