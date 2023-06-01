По данным «Казгидромета», второго июня в западной половине и на севере ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО Ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +35..+37 градусов. Ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 7 метров в секунду
