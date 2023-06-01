– С 9:00 до 13:00 в этом районе введут ограничительные меры. Просим жителей отнестись с пониманием и сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, заранее запланировать свой маршрут передвижение и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов, — отметили в полиции.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе департамента полиции ЗКО проинформировали, что второго июня на территории по улице Деповская пройдут плановые антитеррористические учения.Стражи порядка также напомнили, что за неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, грозит административная ответственность. Кроме того, за распространение заведомо ложных сообщении также предусмотрена уголовная ответственность.