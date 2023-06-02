Они по «традиции» высунулись из окон автомобилей. Десятый день полицейские ищут подозреваемого в убийстве бизнесмена в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» На видео в социальных сетях обратили внимание полицейские. На кадрах видно как минимум восемь иномарок, из окон которых вылезли выпускники. Кортеж сняли в 29-м микрорайоне Актау. На некоторых автомобилях не было госномеров. В Polisia.kz сообщили, что административные протоколы за отсутствие госномеров составили на водителей двух автомобилей. Также всех наказали по статье 593 КоАП (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов). Штраф за это составляет пять МРП — 17 250 тенге.
 
