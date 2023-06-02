– Мы думали по квоте поехать в Астану, однако с нашим сложным диагнозом операции не проводятся. Нам пришлось ехать в Россию. Сын сейчас не видит совсем, учится на дому. Для меня, как для матери, это очень больно. Ему всего 12 лет, вся жизнь впереди, я не хочу, чтобы он всю жизнь жил в темноте и мраке, — говорит Назымгуль.Российские врачи в марте этого года сделали Ерхату операцию на левый глаз. По приезду домой подросток получает лечение в дневном стационаре. Сейчас ему необходима повторная операция, семью ждут в клинике 20 июля. Операция обойдётся семье в 2.5 миллиона тенге. Глава семейства работает в Атырау, его заработка хватает на аренду жилья, покупку продуктов и ежедневные расходы. Кроме Ерхата в семье растут ещё двое детей. Сама Назымгуль работать не может, так как сын нуждается в постоянном уходе. Женщина обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь им. Ведь без операции мальчик навсегда рискует остаться без зрения. Все, кто хочет помочь семье, могут перечислить средства по номеру +7 (705) 790-99-43 в Kaspi Bank. По этому же номеру вы можете связаться с родителями. Номер карты: 4400 4301 0187 6156. Номер счёта в Halyk Bank: 4405 6397 6067 4307. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
