— По прибытию в наш зоопарк она была на карантине (это общие правила для всех животных, которые прибывают или убывают). Теперь карантин закончился и наши посетители могут познакомиться с новым обитателем зоопарка. Пурга, несмотря на свою кличку, очень ласковая и дружелюбная, — рассказали в «зверинце».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Фото almatyzoo в Instagram Администрация алматинского зоопарка представила нового обитателя — белый медведь по кличке Пурга. Она родилась в 2017 году в московском зоопарке. Для Пурги обустроили просторный вольер и двумя уличными бассейнами, в её домике установлен мощный кондиционер и «холодный» пол.В рационе медведя говядина, курятина, сельдь и горбуша, яблоки, груши, морковь, салат, мёд. Ранее в зоопарке жил белый мишка Алькор, он был любимцем алматинцев. В возрасте 31 год ему провели эфтаназию после продолжительной болезни. Он пережил своих партнёршу и сына. Восемь внуков и 12 правнуков Алькора живут в различных европейских зоопарках.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.