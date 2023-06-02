— Со сложившейся ситуацией в России, по совету друга в октябре приехал в Уральск. Подумал, лучше с финансовыми проблемами здесь, чем непонятно как там. Наслушался, как люди стоят на границах под дождём и в холоде по три дня, понял, что такое не потяну по состоянию здоровья. Поэтому я доехал из Самары до Уфы и спокойно через пограничный пункт «Воскресенский» добрался до города. Остановился у товарища, его жена родом из Уральска и здесь живут её родственники. Через какое-то время на дружеских условиях съехали на дачу, кормили там кошек и собак. Позже я съехал жить один, снимаю маленький домик, — рассказал Максим.

— Основной вид деятельности — продажи через интернет, то есть пять дней в неделю я продаю витамины. Музыка – это хобби. Играю под ником Dj Hurvinek. По приезду в Уральск устроился диджеем в развлекательный комплекс. Играл красивый, атмосферный хаус (стиль электронной музыки – прим. автора). Затем началась ораза, ремонт в заведении. И я ушёл играть в другой клуб. Ещё каждое воскресенье и среду в местном баре отвечаю за аудио и визуальное сопровождение интеллектуальной игры quizplease. Хочется больше денег, поэтому подрабатываю, — поделился он.

— Очень любят казахи отдыхать. Но есть момент с алкоголем, после часу ночи посетителям «срывает» голову. Выходить на танцпол с бокалам напитка чревато неприятными последствиями. Вполне возможно в пылу потасовки этот бокал разобьют о твою голову. Я против насилия и для меня это страшно. Наверное, нужно родиться и вырасти здесь, чтобы понять. В целом, по-моему вайбу (чувство атмосферы вокруг — прим. автора) я здесь немного задыхаюсь. Поэтому планирую осенью улететь во Вьетнам. Мне нравится в Уральске, но я люблю разнообразие в музыке, а здесь в заведениях звучит почти одно и то же. В основном это песни, которые в России «гоняли» в девяностых или их ремиксы (новая обработка старой музыки — прим. автора), — говорит он.

— Я два раза проводил ecstatic dance – трезвые танцы для йогов. Людям понравилось. Делали тематические мероприятия. Здесь мало единомышленников, это как «взрывать асфальт». Поэтому целюсь в Вьетнам, там богаче музыкальная сцена и больше возможности для творческой реализации. Есть пара уральских ребят, которых я бы забрал с собой, — говорит Максим.

Фото Медета Медресова Максим Мариненко родом из Самары. После объявления мобилизации в октябре прошлого года он переехал в Уральск. Здесь Максим работает на трёх работах и занимается организацией мероприятий. По его словам, в нашем городе живут очень отзывчивые и гостеприимные люди.Фото предоставил Максим Мариненко Как выяснилось, мужчина много лет занимается онлайн торговлей, а музыка и йога его хобби.Фото предоставил Максим Мариненко Максим говорит, что никогда не был в Казахстане и ожидал чего-то скромного. Ему нравится, что несмотря на небольшую численность населения, в городе просторные проспекты, много мест для отдыха и развлечения.Также Максим 12 лет занимается йогой, в нашем городе он устраивал тематические вечеринки.Мужчина отметил, что уральцам повезло с работниками государственных учреждений. Вопросы оформления документов решаются быстро. В целом, Максиму здесь нравится и он хотел бы показать наш зелёный и уютный город своей маме. Она живет в Самаре и в силу возраста не может приехать самостоятельно. К сожалению, отец Максима, уроженец Украины, погиб, когда ему было восемь лет. Здесь, в Уральске его навестили бывшая супруга и четырёхлетняя дочь. Возвращаться на родину мужчина пока не планирует.Фото предоставил Максим Мариненко